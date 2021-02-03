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США больше не хотят "содержать" Украину

08:54
  • среда
  • 03 февраля 2021

Для этого нужны огромные ресурсы

Как изменилось отношение Вашингтона к Киеву с приходом новой администрации Белого дома? Насколько реально желание Соединённых Штатов присоединиться к "нормандскому" формату? И при каких условиях США могли бы получить разрешение всех стран-членов четвёрки и стать полноценным участником диалога по урегулированию ситуации в Донбассе?
Половина населения Украины оказалась за чертой бедности

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"У американцев в последнее время с адекватностью во внешней политике проблемы. У них масса внутренних проблем, на которых надо концентрироваться. И которые не позволяют собрать ресурсы для проведения активной внешней политики. Тем более, для такой активной внешней политики, которая нужна на Украине. Потому что этой страной не только надо управлять – ее еще и содержать параллельно надо. Сейчас ни у какого государства, включая США, нет такого объема ресурсов. А на Украине нет эффективных управленцев. Есть только более-менее эффективные воры", - рассуждает он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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