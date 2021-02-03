Три неугодных Зеленскому украинских телеканала прекратили вещание

В стране назвали это политической расправой

На Украине прекратили вещание три телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Отключение произошло после указа президента Владимира Зеленского, согласно которому против данных СМИ вводятся санкции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На них настаивал Совет национальной безопасности и обороны страны. Лицензии аннулированы сроком на пять лет, также заблокированы активы телеканалов. Введены и персональные ограничительные меры к владельцу этих медиаструктур - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Причины таких действий в документах не указаны.

В Союзе журналистов Украины происходящее назвали наступлением властей на свободу слова, а представители закрытых СМИ считают, что произошла политическая расправа. Ведь без решения суда подобные шаги недопустимы, и являются прямым нарушением Конституции и законов Украины. В эфире прекративших вещание телеканалов часто выступали оппозиционные политики, открыто критикующие действующую власть.

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