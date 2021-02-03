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Появилось видео старта "Союза" с космодрома "Плесецк"

09:06
  • среда
  • 03 февраля 2021

Пуск ракеты прошел в штатном режиме

Первый в этом году пуск космической ракеты. С космодрома "Плесецк" успешно стартовал "Союз-2", на борту которого находился аппарат в интересах Минобороны России.

В заданное время спутник был выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос- 2549", с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме, отмечает "ТВ Центр".

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