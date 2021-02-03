Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске сняли на видео

Но прыгнуть с парашютом - лишь часть задания

Первые прыжки с парашютом выполнили около 200 курсантов учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они десантировались из вертолета Ми-8 "Терминатор" с высоты 800 метров. Будущим разведчикам было необходимо не только приземлиться в назначенном районе, но и скрытно подобраться к объектам условного противника.

Прыжки пришлось выполнять во время сильного высотного ветра, но все курсанты справились с поставленной задачей. Кстати, занятия по воздушно-десантной подготовке являются обязательным элементом подготовки будущих младших специалистов разведки.

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