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Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске сняли на видео

09:24
  • среда
  • 03 февраля 2021

Но прыгнуть с парашютом - лишь часть задания

Первые прыжки с парашютом выполнили около 200 курсантов учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они десантировались из вертолета Ми-8 "Терминатор" с высоты 800 метров.  Будущим разведчикам было необходимо не только приземлиться в назначенном районе, но и скрытно подобраться к объектам условного противника.

Прыжки пришлось выполнять во время сильного высотного ветра, но все курсанты справились с поставленной задачей. Кстати, занятия по воздушно-десантной подготовке являются обязательным элементом подготовки будущих младших специалистов разведки.

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Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
Первые прыжки курсантов военного училища в Новосибирске
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