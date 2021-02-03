Подтвержденная эффективность "Спутника V" превысила 91%

Результаты испытаний опубликованы в медицинском журнале The Lancet

Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показала, что побочные эффекты от препарата сведены к минимуму и протекают в легкой форме. При этом его эффективность – 91,6%. Исследования выявили гуморальный ответ более чем у 98% добровольцев, а на клеточном уровне иммунный ответ выработался у 100% испытуемых.

Итоги третьей фазы испытаний российского препарата опубликовал 2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet. Отмечается, что вакцину проверяли на 19 866 добровольцах, более 2 тысяч из которых – старше 60 лет. Уровень антител, нейтрализующих вирус, у вакцинированных "Спутником V", в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Вакцинация препаратом "Спутник V" в России стартовала 18 января. Вакцину, разработанную центром имени Гамалеи, Минздрав зарегистрировал 11 августа.

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