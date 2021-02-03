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Иммунолог опроверг мифы о вакцинации

08:30
  • среда
  • 03 февраля 2021

Недостоверная информация о вакцине мешает всеобщей вакцинации

Иммунолог Владимир Болибок объяснил россиянам, какие убеждения насчет вакцинации от коронавируса являются не более чем мифами. Врач призвал соотечественников не верить в выдумки и не бояться делать прививку.

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Болибок заявил, что нет необходимости сдавать анализ на антитела или на коронавирус перед вакцинацией, поскольку наличие антител или бессимптомное течение болезни никак не скажутся на эффективности препарата.

"Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения", - отметил врач.

Также иммунолог опроверг миф о том, что после введения первой части вакцины снижается иммунитет и возрастает опасность заражения COVID-19. При этом эксперт отметил, что повышение температуры после прививки – нормальное явление, при необходимости ее можно сбивать, и это никак не повлияет на выработку иммунитета.

Болибок также не согласился с тем, что при употреблении спиртного препарат теряет эффективность. Однако, по словам врача, даже немного алкоголя после вакцинации может вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Кроме того, врач рекомендовал пациентам с хроническими болезнями сделать прививку от коронавируса – главное, чтобы вакцинация проходила вне обострения заболевания.

Иммунолог добавил, что отечественная вакцина способна защитить от всех известных штаммов COVID-19, передает АиФ.

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