Россияне рассказали о своем отношении к мату

Новый закон запрещает нецензурную лексику в Сети

С 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети в России должны удалять нецензурные слова. Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как россияне относятся к мату и к цензуре в СМИ.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысяч человек.

"Сорок процентов жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены - мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры", - показали результаты исследования.

Также 71% респондентов положительно отнеслись к идее запретить ругательства в Сети. Несогласных набралось 29%, свою позицию они аргументируют правом на свободу слова.

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