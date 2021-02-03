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Американский адмирал сделал заявление о ядерной войне с Россией

09:23
  • среда
  • 03 февраля 2021

Он уверен, что Вашингтон не может не ответить на брошенный вызов

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов адмирал Чарльз Ричард допустил возможность начала ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, подобная вероятность не рассматривалась со времен распада СССР.

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"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", - считает Ричард.

В статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США он заявил, что, пока Вашингтон борется с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проведение агрессивной политики, тем самым бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Адмирал уверен, что в Америке не могут не ответить на подобные действия.

"Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", - заключил он.

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