Площадь пожара на автоскладе в Красноярске превысила 3 тысячи "квадратов"

Обрушилась кровля ангара

Третий ранг сложности присвоен пожару на складе автозапчастей в Красноярске. Пламя охватило площадь более 3 тысяч квадратных метров. Пожарные ищут людей, которые могли находиться в ангаре.

"Принято решение о вводе резервной техники. Произошло обрушение кровли склада по всей площади… Площадь пожара возросла до 3 500 кв. м. Развернуто три боевых участка, работают пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Около 10 часов утра по местному времени потупило сообщение о пожаре на складе автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина, 60/1. Начинался пожар на площади в 800 квадратных метров, столб дыма был виден из разных районов Красноярска, сообщает ТАСС.

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