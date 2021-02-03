ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: В московском технопарке представили новый двигатель для космических аппаратов

09:27
  • среда
  • 03 февраля 2021

В работе двигателя используются сверхпроводники

Резидент московского технопарка "Слава" представил новый электроракетный двигатель. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет.

Новый двигатель работает по принципу ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками. Благодаря этому он обладает высокой мощностью.

"Нам удалось продемонстрировать, что сверхпроводимость может быть применена для создания космической техники. Технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным", - говорят разработчики.

Для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Это позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электроракетный двигатель
Электроракетный двигатель
Электроракетный двигатель
Электроракетный двигатель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.