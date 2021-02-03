Сергунина: В московском технопарке представили новый двигатель для космических аппаратов

В работе двигателя используются сверхпроводники

Резидент московского технопарка "Слава" представил новый электроракетный двигатель. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет.

Новый двигатель работает по принципу ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками. Благодаря этому он обладает высокой мощностью.

"Нам удалось продемонстрировать, что сверхпроводимость может быть применена для создания космической техники. Технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным", - говорят разработчики.

Для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Это позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

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