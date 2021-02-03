Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 103,8 миллиона

Более 75 миллионов выздоровели

В мире с начала пандемии заразились коронавирусом свыше 103,8 миллиона человек. Число жертв приближается к 2,5 миллиона. Последнюю информацию по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро 3 февраля, число выявленных заражений коронавирусом в мире составило 103 866 068 случаев. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний за последние сутки 2 352 923 пациента. Более 75 миллионов человек выздоровели.

Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся коронавирусом. С начала пандемии там выявлено 26 431799 случаев COVID-19. В Индии, которая занимает второе место по числу заболевших, выявлено 10 777 284 зараженных коронавирусом, в Бразилии, которая на третьем месте в этом списке - 9 283 418 случаев COVID-19, передает "Интерфакс".

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