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Врач объяснил появление побочных эффектов после вакцинации

10:02
  • среда
  • 03 февраля 2021

Многие уверены, что дело в ослабленном иммунном ответе организма

У некоторых людей после вакцинации от коронавируса проявляются побочные эффекты, но дело здесь вовсе не в ослаблении иммунитета, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

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Врач объяснил, что у каждого человека организм реагирует по-своему – в зависимости от восприимчивости вирусного белка. "Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется", - сказал вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что нет ничего опасного в том, что у человека после прививки проявляются побочные реакции, передает 360.

Россияне могут сделать прививку от коронавирусной инфекции отечественной вакциной "Спутник V", созданной в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ее эффективность доказана множеством исследований. По последним данным, она способна уберечь от заражения COVID-19 более чем с 90% вероятности и со 100% вероятностью защитить от тяжелой формы коронавируса.

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