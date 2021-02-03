Сын Ефремова снимется в голливудском фильме

Съемки пройдут в Шотландии

Российский актер Никита Ефремов сыграет в голливудском байопике "Тетрис", рассказывающем о голландском дизайнере видеоигр, получившем права на игру-головоломку, созданную советским программистом Алексеем Пажитновым.

Известно, что партнером Ефремова по съемкам станет звезда Kingsman и Kingsman-2, обладатель "Золотого глобуса" Тэрон Эджертон. Также в фильме сыграет российская актриса Софья Лебедева.

Известно, что съемки состоятся в городе Глазго, Шотландия. При этом актеры до сих пор официально не подтвердили участие в картине. Тем не менее в их соцсетях регулярно появляются снимки из Шотландии. Дата премьеры фильма пока не названа, передает ФАН.

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