Скорость ветра более 40 м/c: на Чукотку обрушился аномальный снегопад

Такой погоды в регионе не было много лет

Жёлтый уровень погодной опасности действует в среду в столичном регионе. В Москве и области ожидают метель и гололедицу. Стихия испытывает и жителей Дальнего Востока. Сразу несколько регионов оказались во власти мощного циклона. На Сахалине замело улицы, в Еврейской автономии - десятки аварий, а на Чукотке - аномальный снегопад и ветер с порывами больше 40 метров в секунду.

Настоящая мгла, как из фильмов ужасов, накрыла сразу несколько населённых пунктов. Откапывать свой личный транспорт в такую погоду - занятие довольно бессмысленное. Пока усиленно счищаешь снег с одной стороны машины - другая вновь утопает в сугробе. Да и за руль сели лишь самые отчаянные автолюбители - видимость местами упала до 50 метров. Что говорить о пешеходах, которые выглянув в окно, и вовсе расхотели выходить на улицу. Те, кому пришлось выйти в свет, сражались с порывами ветра, пытаясь не улететь.

Такого аномального снегопада на Чукотке не было 5 лет. Скорость ветра местами достигала ураганных 43 метров в секунду. Причиной такой нестабильной погоды стали колоссальные температурные контрасты. Над материком воздух остыл до почти -50 градусов, у восточного побережья Чукотки же днём было всего -7. Под натиском стихии весь Дальний Восток.

В Еврейской автономной области из-за сильных морозов школьников временно отправили на дистанционное обучение. На дорогах Биробиджана - десятки аварий. Водителей просят передвигаться по обледенелым улицам максимально внимательно.

Отголоски дальневосточного циклона аукнулись и в Сахалинской области. Особо страдает город Северо-Курильск. В соцсетях - десятки роликов. Падающий крупными хлопьями пушистый снег выглядит, конечно, красиво - но на видео. В реальности же намёл проблем жителям. Местное управление МЧС призвало горожан без крайней надобности не покидать населённый пункт.

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен и в Москве. В столице ожидают очередной виток морозов - тимофеевских. Погоду испортит атлантический циклон. Придёт не один, а с гостинцами в виде обильных снегопадов. Синоптики предупреждают: затянется существенное похолодание как минимум до середины февраля.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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