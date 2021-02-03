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Мексика одобрила использование российской вакцины от COVID-19

11:44
  • среда
  • 03 февраля 2021

В стране тяжелая ситуация с коронавирусом

В среду стало известно, что российская вакцина одобрена к применению в Мексике. Страна находится на третьем месте по смертности от COVID. Возможность применения нашего препарата и даже его совместного производства рассматривает и правительство Германии, передает "ТВ Центр".
ВОЗ: минувшая неделя стала рекордной по смертности от коронавируса

Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 104 миллиона человек. Режим чрезвычайного положения до 7 марта продлён в Токио и ещё девяти префектурах Японии.

Из-за новой вспышки инфекции снова закрыл свои границы Вьетнам. Усилен контроль за соблюдением комендантского часа во Франции. А в Китае раскрыта целая сеть мошенников, которые под видом вакцин продавали обычный физраствор. Задержаны более 80 человек, изъято три тысяч доз поддельного препарата.

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