Мексика одобрила использование российской вакцины от COVID-19

В стране тяжелая ситуация с коронавирусом

В среду стало известно, что российская вакцина одобрена к применению в Мексике. Страна находится на третьем месте по смертности от COVID. Возможность применения нашего препарата и даже его совместного производства рассматривает и правительство Германии, передает "ТВ Центр".

Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 104 миллиона человек. Режим чрезвычайного положения до 7 марта продлён в Токио и ещё девяти префектурах Японии.

Из-за новой вспышки инфекции снова закрыл свои границы Вьетнам. Усилен контроль за соблюдением комендантского часа во Франции. А в Китае раскрыта целая сеть мошенников, которые под видом вакцин продавали обычный физраствор. Задержаны более 80 человек, изъято три тысяч доз поддельного препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"