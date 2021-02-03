Bloomberg оценил успехи российской экономики во время пандемии

ВВП в России сократился лишь на 3,1%

Российская экономика в 2020 году понесла наименьшие потери по сравнению с большинством других стран. Об этом сообщило влиятельное американское агентство Bloomberg.

Говоря об успехах нашей страны, издание отметило, что ВВП сократился лишь на 3,1 процента. Министерство экономического развития в своих прогнозах было менее оптимистичным и ожидало почти 4-процентного спада.

Более того, реальное сокращение ВВП оказалось вдвое меньше, чем в странах еврозоны. А в 2021 году эксперты и вовсе предрекли России серьезный экономический рост. Bloomberg отмечает, что позитивное влияние на российскую экономику сыграл отказ властей не вводить второй локдаун.

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