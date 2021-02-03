"Это преступление": решение Зеленского о телеканалах вызвало шквал критики на Украине

Теперь вместо эфира на запрещенных каналах лишь черный экран, но вещание продолжается в Сети

Украинская "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Зеленскому после его решения закрыть сразу несколько местных телеканалов. Об официальной причине такого решения в указе главы государства не сказано ни слова, но ответ лежит на поверхности - эти СМИ позволяли себе публично критиковать действия властей.

Это был не технический сбой, как сначала подумали многие. 23 часа пять минут. Это время 2 февраля 2021 года войдет в историю Украины. Практически одномоментно киевские власти отключили в стране сразу три телеканала. Естественно, оппозиционных. На канале ZIK в этот момент как раз говорили о свободе слова и возможности общаться на русском языке. А вот кадры двухлетней давности.

"Я очень уважаю каждый канал. В том числе канал NewsOne. Никогда в жизни не закрывал ни одного канала. Я - за свободу слова. И вы это прекрасно знаете", - говорил тогда Владимир Зеленский.

Теперь узнали. Накануне поздно вечером президент Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца медиахолдинга "Новости", куда входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK - Тараса Козака. Срок действия ограничений - пять лет. О причинах такого решения в указе ни слова. Ответ журналистского сообщества и граждан последовал незамедлительно.

"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также введении санкций против владельца холдинга - народного депутата Тараса Козака. Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского, как политическую расправу над неугодными СМИ", - говорится в совместном заявлении трех телеканалов.

В Союзе журналистов Украины решение Зеленского назвали наступлением на свободу слова. Козак - депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". И на телеканалах его холдинга очень часто критиковали политику действующей власти. Эксперты говорят: закон был грубо нарушен. Ведь санкции можно накладывать только на иностранные компании и граждан.

"Это преступление, это нарушение закона. Это узурпация и превышение полномочий. И вы понимаете, что этот президент, скорее всего, станет первым президентом, который сядет", - говорит политолог Александр Лазарев.

Но еще раньше страну, судя по всему, ожидает очередной политический кризис. СМИ уже сообщили - спикер Верховной рады Дмитрий Разумков воздержался во время голосования в СНБО за принятие санкций. Решением Зеленского возмущены многие его соратники.

"Я не понимаю, зачем выходить за рамки закона, делать абсолютно незаконные вещи. Все, что делается незаконно, всегда приводит к плохим последствиям. Об этом нам показывает вся история", - заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Примеров действительно много. Государственный переворот, война в Донбассе, массовые притеснения русскоязычного населения. Наконец, закрытие оппозиционных телеканалов. До этого не додумался даже президент Порошенко, зато реализовал Зеленский. NewsOne, 112 и ZIK пока продолжают вещание в интернете. Примечательно, что накануне днем Министерство цифрового развития Украины сообщило, что в ближайшее время планирует подключить к всемирной сети три тысячи сел. Похоже, в свете последних решений президента, поторопились.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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