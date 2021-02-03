Житель Приморья угнал автобус и протаранил полицейские машины (видео)

Мужчина был пьян

В Приморье возбуждено уголовное дело против мужчины, который угнал пассажирский автобус и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщает "ТВ Центр".

В городе Артём водитель устроил аварию и покинул место происшествия. Остановиться по требованию полицейских он не захотел и начал таранить патрульные автомобили. В итоге сотрудники открыли огонь, и автобус съехал в кювет.

Выяснилось, что у угонщика никогда не было водительских прав. Кроме того, за руль он сел в нетрезвом состоянии. По словам задержанного, на автобусе он собирался уехать в Уссурийск. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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