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Житель Приморья угнал автобус и протаранил полицейские машины (видео)

11:52
  • среда
  • 03 февраля 2021

Мужчина был пьян

В Приморье возбуждено уголовное дело против мужчины, который угнал пассажирский автобус и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщает "ТВ Центр".

В городе Артём водитель устроил аварию и покинул место происшествия. Остановиться по требованию полицейских он не захотел и начал таранить патрульные автомобили. В итоге сотрудники открыли огонь, и автобус съехал в кювет.

Выяснилось, что у угонщика никогда не было водительских прав. Кроме того, за руль он сел в нетрезвом состоянии. По словам задержанного, на автобусе он собирался уехать в Уссурийск. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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