Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Алёши Бондаренко

У мальчика - врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, что откликнулся и помог двухлетнему Алёше Бондаренко из Подмосковья. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - врождённый порок сердца: единственный желудочек и транспозиция магистральных сосудов. Одновременно ребенок борется с онкологией. За сутки удалось собрать всю необходимую сумму и у семьи теперь есть деньги на лечение.

Слова благодарности от мамы Алеши: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Наша семья очень признательна всем, кто помог нам собрать необходимую и столь большую сумму на лечение Алеши! Благодаря Вам сынок получил шанс пройти зондирование и операцию в клинике Бонна. Для нас это было мечтой, и вот теперь она становится реальностью! Мы выражаем благодарность всем нашим помощникам! Нашему малышу еще не раз предстоит бороться за жизнь. Впереди эндоваскулярная операция под наркозом, потом операция Фонтена, но Алеша обязательно справится! Спасибо Вам, дорогие друзья и незнакомые люди с большими сердцами, за Вашу помощь и слова поддержки, за то, что Вы подарили нам шанс сделать все возможное для жизни нашего сына! Пишу и плачу! Пусть Господь благословит Вас и Ваши семьи! С уважением, мама Алеши".

Но помощь требуется и другим подопечным фонда. У трёхлетней Ники Ширяевой - врождённая патология - микротия правого уха. Это редкая аномалия, которая со временем может привести к полной глухоте и отставанию в развитии. Помочь готовы врачи из США - они воссоздадут ухо из искусственных материалов и сделают слуховой проход. У девочки хорошие шансы на выздоровление, но для этого нужно собрать почти 4 миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Нике все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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