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Сергей Шумаков принимает поздравления с юбилеем

12:26
  • среда
  • 03 февраля 2021

Ему исполнилось 70 лет

Поздравления с юбилеем принимает в среду главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков. Одному из самых известных деятелей российского телевидения исполняется 70 лет.

Сергей Шумаков из тех людей, которые всю жизнь посвятили профессии. По окончании ВГИКа работал в НИИ киноискусства, возглавлял Главную редакцию кинопрограмм Центрального телевидения, стоял у истоков канала ОРТ, был главным продюсером НТВ.

С 2009 года Шумаков занимает пост замдиректора ВГТРК и руководителя канала "Культура". При его участии вышло несколько десятков художественных и документальных фильмов. В их числе "Остров" Павла Лунгина, военная драма "Первый после Бога", сериал "Достоевский" Владимира Хотиненко. Профессиональные достижения отмечены Государственной премией России и премией "ТЭФИ".

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