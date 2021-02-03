Дому музыки в Петербурге исполнилось 15 лет

Туда едут одаренные музыканты со всей России

Вот уже 15 лет в Доме музыки в Санкт-Петербурге звучат сонаты Бетховена, ноктюрны Шопена, концерты Рахманинова. И 15 лет именно там начинают свой путь к мировому признанию сотни молодых исполнителей со всех уголков страны. Юные таланты обучаются главному - мастерству достучаться до сердца зрителей.

Среди многих дворцов Санкт-Петербурга, построенных в итальянском стиле, есть один особенный, похожий на французское шато. Архитектор, который создавал его, явно умел видеть сквозь столетия. В конце 19 века в этом дворце жил родной брат императора Александра III, великий князь Алексей. Теперь здесь живут великие Бетховен и Шопен, Прокофьев и Рахманинов — выдающиеся композиторы всех времен, чьи произведения исполняют молодые музыканты. Здание так и называется - Санкт-Петербургский Дом музыки.

Вот уже 15 лет одаренные музыканты со всех уголков России едут сюда, чтобы под руководством опытных педагогов, профессоров музыки, которые сами выступали на лучших сценах России и мира, начать собственную карьеру.

Обучение бесплатное. Главное пройти отбор на прослушиваниях. Проводят их те, кто и будет потом передавать свой опыт. Это называется формирование русской исполнительской школы.

"Музыкальное образование молодого музыканта включает в себя обязательный фактор - не только дома на скрипочке заниматься. Но обязательно выступать на сцене. Педагог должен научить своего ученика посредством музыки обращаться к людям", - рассказал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.

Дом Музыки, говорит его основатель и художественный руководитель, связующее звено между консерваториями, которые выпускают дипломированных исполнителей академической музыки, но без опыта выступлений. И, собственно, концертными площадками, которые обычно отдают свои сцены известным мастерам. Это первые афиши и первые отзывы музыкальных критиков.

"Дом музыки делает чрезвычайно важную работу для российской культуры — дает возможность молодым талантливым музыкантам пробиться на лучшие сцены мира. Они занимаются в этих стенах с лучшими музыкантами и после участвуют в концертах и программах, организуемых Домом музыки", - рассказал солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев.

За 15 лет - более 4 тысяч концертов. Все расходы — из своего бюджета. Проект "Река талантов" - выступления молодых исполнителей в филармониях городов Поволжья. Настоящие гастроли - Казань-Самара-Ярославль-Тольятти-Уляновск - Нижний Новгород-Астрахань. А еще - камерные выступления начинающих музыкантов в австрийских Вене и Линце. И, конечно, концерты в Санкт-Петербурге.

Подняться по этой лестнице, чтобы выступить с сольным концертом в парадном зале самого Дома музыки, в этих роскошных интерьерах - мечта и огромная честь для молодых исполнителей классики со всего мира. Те, кто начинал свою карьеру в этих стенах, сейчас звезды с мировым именем.

Один из самых интересных проектов — "Посольство мастерства". Выездные сессии лучших музыкантов в разные города России и мира — заниматься с начинающими исполнителями на местах. Эпидемиологические ограничения вывели проект на новый уровень. С мая прошлого года уроки проходят в режиме онлайн. И разобрать по тактам концерт для кларнета с оркестром ля мажор Моцарта или сложный фрагмент 17 сонаты Бетховена на фортепиано теперь можно, не выходя из дома. Аудитория возросла в десятки раз — мастер-классы смотрят не только в России, но и за рубежом.

Мэтры музыки признаются: давать уроки, глядя в камеру, а не в горящие глаза ученика — сложно. И надеются, что скоро вернутся обычные занятия.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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