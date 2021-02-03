ВОЗ: минувшая неделя стала рекордной по смертности от коронавируса

В то же время, показатели заболеваемости снижаются

Очередной антирекорд в ситуации с коронавирусом в мире зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, за минувшую неделю от связанных с COVID-19 заболеваний скончались более 96 тысяч пациентов. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По подсчетам ВОЗ, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции. До сих пор антирекорд смертности принадлежал предыдущей неделе с показателем в 95 991 жертву.

В то же время, по данным ВОЗ, заболеваемость в мире снижается третью неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено около 3,7 миллиона новых случаев COVID-19 - это на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней, отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.

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