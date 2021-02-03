Вдова Грачевского пообещала никого не обидеть при разделе наследства

Оставил ли режиссер завещание - не известно

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заверила, что наследники режиссера смогут поделить имущество без скандалов и споров. По ее словам, никто не останется обижен.

"Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы", - сказала Белоцерковская.

Отмечается, что о наличии у худрука "Ералаша" завещания пока не известно. При этом близкие друзья Грачевского считают, что он бы предпочел оставить решение вопросов по разделу имущества своей последней жене.

Сама Белоцерковская отмечает, что, несмотря на большую известность, Грачевский не имел накоплений, а вкладывал все свободные средства в "Ералаш". В последнее время киножурнал перестал приносить доход, а потому режиссер даже подумывал о его продаже.

"Он был готов пойти на эту жертву ради своей команды. Он о себе не думал, больше переживал, как люди будут без работы", - добавила вдова Грачевского.

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