Коронавирусом в России заболели еще 16474 человека

Выздоровели 24822 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 16474 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3901204.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге - 1916. В Москве за сутки заболели 1545 человек, в Подмосковье - 773.

Выздоровели за сутки 24822 человека. Скончались – 526 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 74684 человека. Общее число выздоровевших достигло 3656367.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 102,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 626388 человек.

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