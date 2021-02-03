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Появились данные о жертвах крупного пожара в Красноярске

10:32
  • среда
  • 03 февраля 2021

В горящем складе автозапчастей обрушилась кровля

Пропавшие во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске пожарные погибли. Связь с ними была потеряна более часа назад, сообщили в правоохранительных органах.
Площадь пожара на автоскладе в Красноярске превысила 3 тысячи "квадратов"

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - приводит слова своего источника агентство ТАСС. Он уточнил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а связь с пожарными утеряна более часа назад.

Как сообщалось, около 10 часов утра по местному времени потупило сообщение о пожаре на складе автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина, 60/1. Начинался пожар на площади в 800 квадратных метров, позже пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании обрушилась кровля.

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