Появились данные о жертвах крупного пожара в Красноярске

В горящем складе автозапчастей обрушилась кровля

Пропавшие во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске пожарные погибли. Связь с ними была потеряна более часа назад, сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - приводит слова своего источника агентство ТАСС. Он уточнил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а связь с пожарными утеряна более часа назад.

Как сообщалось, около 10 часов утра по местному времени потупило сообщение о пожаре на складе автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина, 60/1. Начинался пожар на площади в 800 квадратных метров, позже пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании обрушилась кровля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"