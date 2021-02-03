Врачи рассказали, в каких продуктах искать витамин С

Лимоны и апельсины - не рекордсмены по количеству полезного витамина

Телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус объяснили, в каких продуктах содержится больше всего витамина С. Врачи напомнили, что к концу зимы у многих наблюдается дефицит витаминов.

Малышева и Продеус опровергли миф о том, что больше всего витамина С в кислых продуктах. По его содержанию лимоны и апельсины вовсе не являются рекордсменами.

"Например, многие считают, что лимоны и апельсины — это лидеры. На самом деле, если мы с вами посмотрим, чемпион — это сладкий болгарский перец, три суточных нормы", - отметил иммунолог. Он добавил, что суточная норма витамина C составляет 100 миллиграммов.

Также эксперты рекомендовали для восполнения запасов витамина С чаще есть черную смородину, перец чили, петрушку, шпинат, брокколи, капусту Кале, киви, апельсины и лимоны.

"Если эти продукты заморозить, то количество витамина C вырастет в десять раз", - отметила Малышева.

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