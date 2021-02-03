Решение Зеленского о закрытии телеканалов удивило депутатов Рады

Санкции только повышают популярность СМИ

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о санкциях против трех украинских телеканалов удивило Верховную раду. Странным и требующим объяснений назвал это решение глава парламентского комитета по финансам, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"В своей прошлой жизни мне "посчастливилось" защищать оппозиционный телеканал ТВі от попыток его закрыть со стороны власти Януковича. За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного главным информационным каналом страны", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Гетманцев уверен: единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ - рост его популярности. Утвержденное президентом решение СНБО, по мнению депутата, требует объяснений.

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении пятилетних санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Под ограничения подпадает и их владелец - депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак. Оппозиционные телеканалы часто транслировали выступления депутатов от партии ОПЗЖ.

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