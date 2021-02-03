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Решение Зеленского о закрытии телеканалов удивило депутатов Рады

11:10
  • среда
  • 03 февраля 2021

Санкции только повышают популярность СМИ

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о санкциях против трех украинских телеканалов удивило Верховную раду. Странным и требующим объяснений назвал это решение глава парламентского комитета по финансам, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
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"В своей прошлой жизни мне "посчастливилось" защищать оппозиционный телеканал ТВі от попыток его закрыть со стороны власти Януковича. За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного главным информационным каналом страны", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Гетманцев уверен: единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ - рост его популярности. Утвержденное президентом решение СНБО, по мнению депутата, требует объяснений.

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении пятилетних санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Под ограничения подпадает и их владелец - депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак. Оппозиционные телеканалы часто транслировали выступления депутатов от партии ОПЗЖ.

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