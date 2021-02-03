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Собянин рассказал об окончании реставрации скульптур на площади Гагарина

11:15
  • среда
  • 03 февраля 2021

Состояние скульптур было удручающим

В Москве завершилась реконструкция скульптур, установленных на башенках двух домов на площади Гагарина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге

Здания украсили около 70 лет назад. Скульптуры символизируют людей, воспевающих подвиги и победу в Великой Отечественной войне. Как отметил мэр, из-за погодных условий состояние монументов сильно ухудшилось и откладывать работы было нельзя.

Реконструкция заняла больше двух лет. Теперь фигуры вновь вернулись на своё место. Мэр отметил, что площадь Гагарина - знаковое место Москвы.

"Известный всей стране памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук. И два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, д. 30 и 37, обрамляющие парадный въезд в центр столицы. Построенные в 40-е годы прошлого века, они были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны", - написал мэр.

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