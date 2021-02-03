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Система тушения не справилась: подробности пожара на складе в Красноярске

11:37
  • среда
  • 03 февраля 2021

Причины инцидента выясняются

Трагедия в Красноярске. В среду утром в городе произошел крупный пожар на складе автозапчастей, справиться с ним до сих пор не удалось. В здании хранятся резина, краска, горюче-смазочные материалы - все это серьезно осложняет работу спасателей, передает "ТВ Центр".

За считанные минуты площадь возгорания выросла с 800 до трех с половиной тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля здания. Очевидцы сообщили, что в здании остался сотрудник склада. На его поиски были отправлены группы пожарных, с тремя из них вскоре была потеряна связь.

Спасательная операция продолжается до сих пор, но надежды все меньше. Глава МЧС Евгений Зиничев направил в Красноярск специальную комиссию, чтобы выяснить причины произошедшего. Губернатор края сообщил, что система тушения на складе сработала, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить пламя. Работают на месте ЧП и экологи - они мониторят качество воздуха, пока нормы по вредным выбросам не превышены.

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Пожар в Красноярске
Пожар в Красноярске
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