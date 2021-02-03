Что не стоит дарить мужчинам на День всех влюбленных

На 14 февраля многие хотят порадовать своих любимых

Близится День всех влюбленных, и многие ломают голову над тем, что подарить своей второй половинке. Психолог Юлия Кочетова рассказала, что точно не стоит покупать в подарок любимому мужчине.

Специалист посоветовала не дарить мужчинам сертификаты на покупки. Представители сильного пола, в большинстве случаев, ходят по магазинам с неохотой, а потому подобный подарок может не принести большой радости.

Куда правильнее будет выбрать что-то полезное, например, перчатки, свитер или шарф, считает Кочетова. По ее словам, такой презент избавит мужчину от необходимости самому выбирать вещь в магазине. При этом стоит учитывать вкусы и предпочтения партнера, передает АГН "Москва".

"Здорово подарить что-то такое, что будет приятной обновкой, тем более вы продемонстрируете, что знаете вкусовые предпочтения своего партнера и можете с легкостью подобрать для него красивую одежду. Подарок, который действительно важен и приятен. При этом если у вашего мужчины есть какое-то экстремальное хобби, вы все же можете подарить и сертификат. Например, на прыжок с парашютом, обучение катанию на сноуборде, мотоцикле или карте. Но это если вы знаете своего партнера и четко осознаете, что он будет рад этому", - заключила психолог.

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