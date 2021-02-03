ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что не стоит дарить мужчинам на День всех влюбленных

11:42
  • среда
  • 03 февраля 2021

На 14 февраля многие хотят порадовать своих любимых

Близится День всех влюбленных, и многие ломают голову над тем, что подарить своей второй половинке. Психолог Юлия Кочетова рассказала, что точно не стоит покупать в подарок любимому мужчине.

Как при помощи игрушек перестать расстраиваться по мелочам
Как справиться с упадком сил в конце зимы

Специалист посоветовала не дарить мужчинам сертификаты на покупки. Представители сильного пола, в большинстве случаев, ходят по магазинам с неохотой, а потому подобный подарок может не принести большой радости.

Куда правильнее будет выбрать что-то полезное, например, перчатки, свитер или шарф, считает Кочетова. По ее словам, такой презент избавит мужчину от необходимости самому выбирать вещь в магазине. При этом стоит учитывать вкусы и предпочтения партнера, передает АГН "Москва".

"Здорово подарить что-то такое, что будет приятной обновкой, тем более вы продемонстрируете, что знаете вкусовые предпочтения своего партнера и можете с легкостью подобрать для него красивую одежду. Подарок, который действительно важен и приятен. При этом если у вашего мужчины есть какое-то экстремальное хобби, вы все же можете подарить и сертификат. Например, на прыжок с парашютом, обучение катанию на сноуборде, мотоцикле или карте. Но это если вы знаете своего партнера и четко осознаете, что он будет рад этому", - заключила психолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина радуется носку
Мужчина радуется носку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.