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В Верховной раде инициируют импичмент Зеленскому

11:28
  • среда
  • 03 февраля 2021

Повод – решение президента о закрытии телеканалов

В Верховной раде Украины инициируют процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Как сказано в заявлении украинской партий "Оппозиционная платформа — за жизнь", это связано с решением о закрытии телеканалов.
Зеленский усомнился в идеалах американской демократии

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении пятилетних санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Под ограничения подпадает и их владелец - депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак. Оппозиционные телеканалы часто транслировали выступления депутатов от партии ОПЗЖ, передает ТАСС.

Решение президента удивило даже его соратников из партии "Слуга народа". В частности, глава парламентского комитета по финансам, депутат от президентской партии Даниил Гетманцев заявил, что единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ - рост его популярности.

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