ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сколтехе оценили эксперимент Маска с чипированием обезьяны

12:23
  • среда
  • 03 февраля 2021

Прогресс кроется вовсе не в установке чипа в мозг примата

Илон Маск заявил, что ему удалось вживить чип в мозг обезьяны, но сам этот факт не является научным достижением, заявил профессор Сколтеха Михаил Лебедев.
Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры при помощи чипа

По его словам, в заявлении Маска примечательно вовсе не вживление нейроимпланта в мозг животного, а размеры прибора.

"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо. Основное достижение – миниатюризация усилителя и система имплантации электродов, которую они уже показывали на крысах и свиньях. Хороший технологический результат", - считает Лебедев.

Профессор допустил, что миниатюрные нейрочипы будут пользоваться спросом в лабораториях, но лишь при условии доступной стоимости, передает РИА Новости.

Ранее Илон Маск сообщил, что в рамках его стартапа Neuralink удалось вживить нейроимплант в мозг примата, после чего животное смогло при помощи нейронных импульсов управлять объектами компьютерной игры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
Обезьяна
Обезьяна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.