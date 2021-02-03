В Сколтехе оценили эксперимент Маска с чипированием обезьяны

Прогресс кроется вовсе не в установке чипа в мозг примата

Илон Маск заявил, что ему удалось вживить чип в мозг обезьяны, но сам этот факт не является научным достижением, заявил профессор Сколтеха Михаил Лебедев.

По его словам, в заявлении Маска примечательно вовсе не вживление нейроимпланта в мозг животного, а размеры прибора.

"В данном случае обезьяне имплантировали много электродов, поставили усилитель и беспроводное устройство для общения с внешними компьютерами. Обезьяна выглядит хорошо. Основное достижение – миниатюризация усилителя и система имплантации электродов, которую они уже показывали на крысах и свиньях. Хороший технологический результат", - считает Лебедев.

Профессор допустил, что миниатюрные нейрочипы будут пользоваться спросом в лабораториях, но лишь при условии доступной стоимости, передает РИА Новости.

Ранее Илон Маск сообщил, что в рамках его стартапа Neuralink удалось вживить нейроимплант в мозг примата, после чего животное смогло при помощи нейронных импульсов управлять объектами компьютерной игры.

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