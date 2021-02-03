Учительницу математики зверски убили в центре Воронежа

Полиция разыскивает преступника

Резонансное преступление в Воронеже: учительницу математики зверски убили возле кафе в центре города. Женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.

"2 февраля 2021 года около 19 часов 30 минут … вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа неустановленное лицо совершило нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки", - говорится в сообщении регионального управления СК России.

По данным следствия, женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Изъяты записи с камер наблюдения, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Мэрия города выразила соболезнования родным и близким погибшей Натальи Тушинской, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"