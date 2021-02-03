ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме оценили возможность импичмента Зеленскому

12:53
  • среда
  • 03 февраля 2021

Закрытия телеканалов недостаточно для смещения с должности

Несмотря на заявления украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о намерении объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, этого может не случиться, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В Верховной раде инициируют импичмент Зеленскому
Три неугодных Зеленскому украинских телеканала прекратили вещание

"Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое. Но при этом для импичмента все-таки нужны основания, и не только закрытие телеканалов. Конечно, это недостаточные основания. Для импичмента есть перечень определенный: измена Родине и так далее", - объяснил парламентарий.

Калашников отметил, что куда более подходящим основанием для смещения президента с должности стал бы его отказ от использования на территории Украины российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Подобная позиция указывает на пренебрежение интересами граждан, считает депутат.

"Здесь же, мне кажется, еще не дозрела ситуация, хотя ясно, что он абсолютно не популярен. Но для импичмента надо, чтобы депутаты, прежде всего, приняли решение. А они сегодня, к сожалению, на стороне "Слуги народа", а не народа", - резюмировал Калашников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский велел закрыть сразу три оппозиционных украинских телеканала, что вызвало волну критики в его адрес.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.