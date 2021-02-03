В Госдуме оценили возможность импичмента Зеленскому

Закрытия телеканалов недостаточно для смещения с должности

Несмотря на заявления украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о намерении объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, этого может не случиться, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сейчас шансы объявить ему импичмент невысоки, хотя его авторитет упал практически вдвое. Но при этом для импичмента все-таки нужны основания, и не только закрытие телеканалов. Конечно, это недостаточные основания. Для импичмента есть перечень определенный: измена Родине и так далее", - объяснил парламентарий.

Калашников отметил, что куда более подходящим основанием для смещения президента с должности стал бы его отказ от использования на территории Украины российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Подобная позиция указывает на пренебрежение интересами граждан, считает депутат.

"Здесь же, мне кажется, еще не дозрела ситуация, хотя ясно, что он абсолютно не популярен. Но для импичмента надо, чтобы депутаты, прежде всего, приняли решение. А они сегодня, к сожалению, на стороне "Слуги народа", а не народа", - резюмировал Калашников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский велел закрыть сразу три оппозиционных украинских телеканала, что вызвало волну критики в его адрес.

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