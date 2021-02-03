Появилось видео смертельного пожара в Красноярске

Густые клубы черного дыма видел весь город

Следственный комитет России подтвердил гибель одного человека при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Поиски еще троих продолжаются в тяжелейших условиях. Уже несколько часов спасатели безуспешно пытаются потушить огонь, МЧС наращивает группировку.

Несколько бригад пожарных прибыли на место в 10 часов утра. Загорелся склад автозапчастей. В помещении хранились резина, краска, так что огонь распространялся стремительно. Сначала полыхали 800, а через считанные минуты уже три с половиной тысячи квадратных метров. Густые клубы черного дыма видел весь Красноярск. Пожару были присвоен повышенный уровень сложности. На момент возгорания люди уже эвакуировались из здания. Но кто-то из сотрудников мог оставаться внутри. Трое пожарных отправились на их поиски.

Последнее, что удалось сообщить спасателям, тревожный сигнал о нехватке воздуха внутри горящего здания. Кислородные баллоны пожарных рассчитаны на 40 минут. Командир звена, старший прапорщик и сержант, которые находились внутри горящего склада, могли отравиться угарным газом.

Через некоторое время на месте пожара обнаружили тело погибшего. Это один из сотрудников автосклада, за которым и отправились спасатели. Сейчас на месте работают следователи. По факту ЧП прокуратура края начала проверку.

В этом здании располагался не только склад, но и автосервисы, и магазины. Всего больше 20 организаций. Система тушения сработала, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить огонь. По поручению главы МЧС создана специальная комиссия по расследованию причин пожара. На место происшествия направлена группа специалистов центрального аппарата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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