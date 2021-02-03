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Путину доложили об итогах работы Агентства стратегических инициатив

14:41
  • среда
  • 03 февраля 2021

Президент провел встречу с главой АСИ Светланой Чупшевой

Итоги прошлогодней работы и текущие задачи Агентства стратегических инициатив обсуждали в среду в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором организации Светланой Чупшевой, передает "ТВ Центр".

Путин: Вы хотели рассказать об итогах работы. И потом – вопросы работы с социальными организациями, так я понимаю? Пожалуйста, прошу.

Чупшева: В прошлом году мы сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии. Вместе с крупными цифровыми, образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию, которым могли воспользоваться и учителя, и родители, и, самое главное, школьники в период дистанционного образования. Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, для того чтобы можно было учиться дистанционно в этот период.

По словам Чупшевой, агентство поддержало несколько проектов медицинских платформ с использованием искусственного интеллекта. В рамках программы Национальной технологической инициативы был создан первый образец российского электромобиля "Кама-1". Запущена пилотная сеть 5G. В тестовом режиме заработал проект "Умные дороги", который позволит повысить безопасность движения. Особый интерес вызвала платформа по сбору идей по социально-экономическому развитию страны - граждане внесли 15 тысяч предложений, некоторые из них уже реализованы.

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