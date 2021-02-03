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Собянин посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" в ЮАО

14:17
  • среда
  • 03 февраля 2021

Теперь там можно не только посмотреть кино

Сергей Собянин сегодня посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" на юге столицы. Это первый районный комплекс, созданный в рамках программы реконструкции старых кинотеатров, передает "ТВ Центр".

Теперь там можно не только посмотреть премьеры фильмов, но заодно сделать покупки, поесть, а для детей организовать весёлый досуг. И всё это в шаговой доступности. Как отметил мэр, подобный формат более востребован жителями. Помимо центра "Ангара", открыты ещё шесть подобных комплексов, а больше 20 кинотеатров находятся на стадии реконструкции.

"Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в такой общественный многофункциональный центр, как центр "Ангара". Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, магазинчиками, кафе, и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ", - сказал Собянин.

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Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Посетители кинотеатра "Ангара"
Посетители кинотеатра "Ангара"
Кинотеатр "Ангара"
Кинотеатр "Ангара"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Кинотеатр "Ангара"
Кинотеатр "Ангара"
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