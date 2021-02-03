Собянин посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" в ЮАО

Теперь там можно не только посмотреть кино

Сергей Собянин сегодня посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" на юге столицы. Это первый районный комплекс, созданный в рамках программы реконструкции старых кинотеатров, передает "ТВ Центр".

Теперь там можно не только посмотреть премьеры фильмов, но заодно сделать покупки, поесть, а для детей организовать весёлый досуг. И всё это в шаговой доступности. Как отметил мэр, подобный формат более востребован жителями. Помимо центра "Ангара", открыты ещё шесть подобных комплексов, а больше 20 кинотеатров находятся на стадии реконструкции.

"Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в такой общественный многофункциональный центр, как центр "Ангара". Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, магазинчиками, кафе, и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ", - сказал Собянин.

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