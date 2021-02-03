В Приморском океанариуме родились птенцы редких пингвинов

За ними внимательно наблюдают

Большое пополнение в Приморском океанариуме. Там на свет появились пингвины Гумбольдта - редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Птенцам уделяют особое внимание, всё время они проводят только в гнёздах, но уже скоро начнут изучать водную стихию.

Неуклюжие, немного смешные и совсем не похожие на своих родителей. Этим перуанским пингвинятам чуть больше двух месяцев. Шесть пар взрослых пингвинов принесли потомство в Приморском океанариуме. А у двух семей родилась даже двойня, что достаточно редкое явление.

Сейчас они только начинают исследовать мир вокруг своего гнезда. Родители по очереди следят за потомством и с опаской подпускают даже орнитологов. Бассейн для малышей пока под запретом, купаться они начнут только к четырем месяцам, когда пух сменится на перо, передает "ТВ Центр".

У родителей сейчас усиленный рацион. Ведь они пока сами кормят птенцов своей же полупереваренной пищей. Поэтому и едят не по 800 граммов, как раньше, а по килограмму жирной корюшки три раза в день.

Полностью самостоятельными птенцы станут только к четырем месяцам, когда научатся плавать и есть целую рыбу. А вот характерный черно-белый окрас приобретут только через год, после второй линьки.

В природе пингвины Гумбольдта гнездятся на побережьях Чили и Перу. В международной Красной книге этот вид пингвинов относится к уязвимым. Ведь мировая популяция насчитывает всего около 12 000 пар. Поэтому для орнитологов так важно появление на свет этих птенцов, пусть даже и в условиях океанариумов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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