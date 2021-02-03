Москва расширяет количество выездных бригад вакцинации от COVID-19

Прививку можно сделать еще в двух торговых центрах

Ситуация в Москве продолжает улучшаться. Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей снизилось на 11%. Об этом сегодня заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает "ТВ Центр".

С сегодняшнего дня ещё 10 стационаров, которые ранее были переведены под ковидных больных, вернулись в обычный режим работы. Прежде, чем эти клиники начнут принимать пациентов, там пройдёт санитарная обработка, а персонал сдаст тесты на коронавирус.

И сегодня в Москве открылось ещё два выездных пункта вакцинации - во флагманском офисе "Мои документы" в торговом центре Columbus и в торговом центре "Калейдоскоп". С 10 февраля к ним добавятся ТЦ "Калужский", "Щелковский" и "Водный".

А вот в торговых комплексах "Океания" и "Город" пункты закрываются, но сделано это будет не в один день. Те, кто сделал там прививку первым компонентом вакцины, смогут прийти туда и за второй инъекцией. Для этих людей они продолжат работать.

Выездные бригады начали работать в столице с середины января. Главное их удобство в том, что записываться не нужно, принимают там по живой очереди.

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