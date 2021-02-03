Что грозит купившему поддельную справку об отсутствии коронавируса

Если человек знает, что болен COVID-19, наказание становится еще строже

В Москве участились случаи продажи фальшивых справок об отсутствии COVID. Внешне они ничем не отличаются от настоящих, и распознать подделку смогут лишь очень узкие специалисты. Мошенники работают круглосуточно и намного быстрее настоящих медиков. Почём фальшивка и как за неё придётся расплачиваться?

На запрос "купить справку о прививке от Ковида" поисковик выдает десятки предложений. Найти тех, кто готов продать липовый сертификат, дело пары минут. И вот в мессенджер приходит подробная инструкция: указать свои данные, оплатить посыльному пять с половиной тысяч. На то, чтобы состряпать подделку, компания берёт сутки. На следующий день звонит курьер и точно в полдень подъезжает на встречу.

В пунктуальности компании не откажешь – все обещания выполнили. А вот клиентоориентированность хромает. По версии продавцов, первая прививка сделана 10 января. Значит, вторую дозу надо было ввести 31 января. Но в справке написано, что это дата рекомендованная. То есть я просрочил вакцинацию на несколько дней. Курьер успокаивает.

Невнимательность к деталям во всем. Курьеру, который не заметил, что его снимает сразу три камеры, это стоило знакомства с полицией. Все подробности работы заказчика молодой человек мгновенно забывает.

Наказание за изготовление поддельных документов в нашей стране – до двух лет лишения свободы. Это касается и курьера, если он знал, что везет, и тех, кто такие бумаги печатает.

"Например, типография, которая изготавливает эти документы, для них и уголовная ответственность по 327-й, и административная. Первый раз если они попадаются, это конфискация всего оборудования и штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если повторно, то штраф от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал адвокат Геннадий Нефедовский.

Сама справка, говорит адвокат, сделана очень качественно. Неискушенному человеку понять, что документ не настоящий, невозможно. В Департаменте здравоохранения, впрочем, отличия нашли:

"Сертификат, приложенный к запросу, городской поликлиникой №64 не выдавался. Все печати, которые стоят на справке, имеют отличия от печатей, используемых поликлиникой. Таким образом, данный сертификат является поддельным документом".

Но главное, предъявитель поддельного документа тоже несет ответственность. "Гражданин должен понимать, что приобретает фальшивку, а предъявляя ее в подтверждение состояния своего здоровья, незаконно использует поддельный документ", - сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

До двух лет лишения свободы. А если человек при этом знает, что болен ковидом, его могут осудить и еще по одной статье. Такому нарушителю грозит штраф от полумиллиона до 700 тысяч или срок до двух лет. Если в результате нарушения по неосторожности умер человек, срок увеличивается до пяти лет. Если погибли двое и больше, то провести в тюрьме можно уже до семи лет.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"