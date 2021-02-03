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Десять столичных больниц для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычной работе

12:40
  • среда
  • 03 февраля 2021

Здания предварительно пройдут санитарную обработку

Московские больницы, перепрофилированные ранее для приема больных с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы. В ближайшие дни начнут принимать плановых пациентов еще 10 медучреждений, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о вакцинации в московских домах престарелых

"С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек",- сообщила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в клиниках проведут санитарную обработку, а весь персонал больниц пройдет тестирование на COVID-19. В числе медучреждений, которые в ближайшее время вернутся к обычному режиму, Ракова назвала горбольницу имени Мухина, центр имени Логинова, центр борьбы с туберкулезом, Морозовскую больницу и научно-клинический центр ФМБА, передает РИА Новости.

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