Десять столичных больниц для пациентов с COVID-19 возвращаются к обычной работе

Здания предварительно пройдут санитарную обработку

Московские больницы, перепрофилированные ранее для приема больных с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы. В ближайшие дни начнут принимать плановых пациентов еще 10 медучреждений, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек",- сообщила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в клиниках проведут санитарную обработку, а весь персонал больниц пройдет тестирование на COVID-19. В числе медучреждений, которые в ближайшее время вернутся к обычному режиму, Ракова назвала горбольницу имени Мухина, центр имени Логинова, центр борьбы с туберкулезом, Морозовскую больницу и научно-клинический центр ФМБА, передает РИА Новости.

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