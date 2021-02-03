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Названа причина пожара в детском доме на северо-востоке Москвы

15:15
  • среда
  • 03 февраля 2021

Скорее всего, виновата неисправная электропроводка

Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы могла стать неисправная электропроводка. Минувшим вечером в соццентре на Полярной улице загорелось помещение на третьем этаже. На кадрах видно, как из окна вырываются языки пламени, там горели вещи и мебель.

Пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Всех 36 детей и 15 сотрудников эвакуировали, как только стало известно о возгорании. Их разместили в соседней школе, отогрели и напоили чаем, а на ночь отправили в другой детский центр. Прокуратура совместно с МЧС сейчас выясняют причины ЧП. А ремонтные бригады уже разобрали завал и приступили к восстановительным работам, отмечает "ТВ Центр".

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