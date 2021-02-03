В аптеке Балашихи нелегально продавали сильнодействующие препараты

Кассовый чек при этом не пробивался

В подмосковной Балашихе полицейские выявили аптеку, где нелегально продавались сильнодействующие препараты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Оперативники пришли после того, как одной из жительниц продали здесь семь капсул лекарства, которое при его применении без назначения врача может вызывать зависимость. Отпускали препарат без рецепта, хотя он обязателен.

Выяснилось, что такая торговля шла уже несколько месяцев. Платить надо было только наличными, по завышенной цене, кассовый чек не пробивали. При поступлении товара сотрудники сразу избавлялись от упаковки, а сами лекарства прятали на дальних полках.

Обыски прошли и по местам жительства четырех фармацевтов. Всего обнаружено более двух тысяч капсул. Возбуждено уголовное дело.

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