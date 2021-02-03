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Аэропорт "Шереметьево" поменял правила въезда на привокзальную площадь

15:28
  • среда
  • 03 февраля 2021

Это делается для борьбы с нелегальными таксистами

В аэропорту "Шереметьево" ввели новые правила парковки на привокзальной площади. Теперь количество бесплатных въездов туда ограничено. Нововведение поможет избавиться от нелегальных такси, из-за которых перед терминалами возникали пробки. А вот как это скажется на обычных водителях?

Такой пустой привокзальную площадь у терминала "Шереметьево" пассажиры не видели давно. Отчасти сказалось сокращение рейсов в другие страны, отчасти - новые правила въезда на территорию аэропорта, передает "ТВ Центр".

С 1 февраля водители могут бесплатно въехать на привокзальную территорию аэропорта не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды в указанный период будут стоить от одной тысячи до трёх - в зависимости от терминала.

"Нетарифицируемый период пребывания транспортных средств на привокзальной территории аэропорта Шереметьево составляет 10 минут для Терминалов В, С и 15 минут для Терминалов D,  E,  F... Данная мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной", - сообщили в воздушной гавани.

Новые правила должны избавить аэропорт от автомобильных заторов из-за бомбил, которые кружили у воздушной гавани, раз за разом используя бесплатное время, и таксистов, пользующихся серыми схемами поиска пассажиров в обход системы официальных служб перевозчиков. Наверное, все видели так называемых зазывал в зоне прилёта.

Специалисты отмечают, что на добросовестных таксистах изменения никак не скажутся. Встречающие и провожающие тоже не должны почувствовать разницу.  Однако, если автомобиль въезжает на территорию аэропорта ежедневно более двух раз, то информацию о нем передадут для проверки в Минтранс Московской области.

Ограничения на бесплатный въезд ранее уже ввел аэропорт "Домодедово". Эксперимент оказался удачным. В "Шереметьево", ко всему прочему, усилят борьбу с нелегальными парковками на дорогах, ведущих к аэропорту.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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