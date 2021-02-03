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Третьяковка представила работы "русского парижанина" Константина Кузнецова

15:26
  • среда
  • 03 февраля 2021

В России этот художник не получил широкую известность

В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка Константина Кузнецова - единственного русского художника, который сумел стать "своим" среди французских импрессионистов. Покинул страну задолго до революции, работы свои не продавал, так что в России его почти не знают. Полотна Кузнецова более века пролежали у потомков мастера. И вот теперь настало время наконец познакомиться с самым русским парижанином.

Подробнее - в репортаже Анастасии Мартыновой

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