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Диетолог рассказала об опасности питьевых йогуртов из магазинов

13:09
  • среда
  • 03 февраля 2021

Продукт оказался не таким уж и полезным

Такой популярный продукт, как питьевые йогурты, оказался не настолько полезным, как принято считать. О минусах жидких йогуртов рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

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Во многих магазинах питьевые йогурты не хранятся при нужной температуре, а потому в них может развиться патогенная среда, в которой есть риск обнаружить даже кишечную палочку. Дюваль заявила, что из-за этого к моменту покупки питьевого йогурта его состав уже не соответствует указанному на этикетке.

"Питьевые йогурты не считаю необходимым продуктом в здоровом рационе человека. В их состав входят различные сахара или их виды, сиропы, крахмалы. Это все вредно, потому что первое, чем питаются патогенные бактерии в нашем организме, — это сладкая среда. Поэтому сладкие питьевые йогурты никаким образом пищеварению не способствуют, а только, наоборот, приводят к дисбактериозам и снижению общего иммунитета, потому что наш иммунитет зависит от нашей микрофлоры", - заявила диетолог.

Она добавила, что питьевые йогурты перегружают печень и поджелудочную, а также приводят к набору веса, передает "Ридус".

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