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США решили нацелить бомбардировщики B-1B Lancer на российскую Арктику

13:06
  • среда
  • 03 февраля 2021

Самолеты перебазируют в Норвегию

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США в ближайшее время прибудут из Техаса на норвежский аэродром Орланд. Как отмечает издание The Drive, решение принято с прицелом на ближайшие к Норвегии Россию и Арктику.
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"Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны", — цитирует издание командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригяна.

Норвежский Орланд расположен примерно в 500 километрах от Северного полярного круга. Отмечается, что развертывание B-1B Lancer в этом районе указывает на стремление США "работать вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами на северо-западных границах России".

В Орланде также базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II Королевских ВВС Норвегии. Кроме того, туда же периодически прилетают с авиабазы в немецком Гайленкирхене американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. В Пентагоне в последнее выражают озабоченность усилением российского Северного флота.

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