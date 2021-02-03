Эксперт рассказала о новых правилах этикета во время пандемии

Коронавирус сказался на образе жизни людей

За время пандемии коронавирусной инфекции в обществе успели сформироваться определенные правила поведения, о которых рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Эксперт отметила, что невежливо спрашивать у малознакомого человека, есть ли у него антитела к коронавирусу. Также правила приличия требуют ношения защитных масок и перчаток в общественных местах.

"Сами себя защищаем и не нервируем других: не снимаем маски в общественном месте, мы туда входим уже в масках", - посоветовала Николаева.

Она призвала не спорить с теми, кто по работе обязан просить надевать маски. Также специалист предупредила, что можно и самостоятельно обратиться к собеседнику с просьбой надеть средства индивидуальной защиты. Однако если тот отказался, не нужно "идти в бой". В таком случае лучше вежливо прекратить общение, передает Москва24.

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