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Кремль оценил действия силовиков на протестах в России

13:29
  • среда
  • 03 февраля 2021

Незаконные акции будут пресекаться

Кремль обеспокоен проведением несанкционированных протестных акций в стране. Подобная активность должна жестко пресекаться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы на этот счет, разные данные. Главное - чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Комментируя случаи чрезмерной жесткости силовиков против протестующих, представитель Кремля заявил, что проведение несанкционированных акций подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона. Тем не менее, ряд случаев все же подлежит расследованию со стороны силовых ведомств. Он подчеркнул, что оценивать действия правоохранителей нужно объективно.

"Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. И мы с вами можем просто не поддаваться на все провокации и помогать сотрудникам таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок", - подчеркнул Песков.

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