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Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

14:50
  • среда
  • 03 февраля 2021

Об этом сообщили в ЦИК

Онлайн-голосование на выборах в этом году пройдёт в шести регионах. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявила председатель Элла Памфилова.

Москва для этих целей будет использовать собственную площадку, другие субъекты - федеральную платформу. Однако порядок голосования останется единым для всех. Кроме того, в ближайшее время к процедуре смогут присоединиться и другие регионы. Также речь зашла о возможных сроках проведения выборов, передает "ТВ Центр".

"Никто не отменял мер санитарной безопасности, я думаю, это еще не скоро, когда мы уже откажемся от масок и прочего. Поэтому очень велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае, мы должны быть к этому готовы", - заявила Памфилова.

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