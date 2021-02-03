Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах

Об этом сообщили в ЦИК

Онлайн-голосование на выборах в этом году пройдёт в шести регионах. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявила председатель Элла Памфилова.

Москва для этих целей будет использовать собственную площадку, другие субъекты - федеральную платформу. Однако порядок голосования останется единым для всех. Кроме того, в ближайшее время к процедуре смогут присоединиться и другие регионы. Также речь зашла о возможных сроках проведения выборов, передает "ТВ Центр".

"Никто не отменял мер санитарной безопасности, я думаю, это еще не скоро, когда мы уже откажемся от масок и прочего. Поэтому очень велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней. В любом случае, мы должны быть к этому готовы", - заявила Памфилова.

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